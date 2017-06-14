 Arsenal'den Kjaer için teklif yapıldı – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Arsenal'den Kjaer için teklif yapıldı

    Arsenal'den Kjaer için teklif yapıldı

    İngiliz basını, Arsenal'in Simon Kjaer için Fenerbahçe'ye 10 milyon pound'luk (12 milyon euro) teklif yaptığını yazdı.

    İngiliz Daily Express gazetesi, Premier Lig devi Arsenal'in Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunmacısı Simon Kjaer için 12 milyon euro'luk teklif yaptığını iddia etti.

    Savunmada geçtiğimiz sezon sonlarına doğru oyuncu kıtlığı yaşayan Arsene Wenger'in özellikle talep ettiği Kjaer için Londra ekibinin girişimleri başlattığını yazan Daily Star, başarılı savunmacının AC Milan ve Inter Milan'ın da transfer listesinde olduğunu öne sürdü.

    Haberde Arsenal'in teklifine sıcak bakan Fenerbahçe'nin Kjaer'in yerine Barcelona'dan Jeremy Mathieu'yü düşündüğü ve oyuncunun menajeriyle bir araya gelindiği bilgisi de paylaşıldı.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:45
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