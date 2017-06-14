Arsenal'den Kjaer için teklif yapıldı
İngiliz basını, Arsenal'in Simon Kjaer için Fenerbahçe'ye 10 milyon pound'luk (12 milyon euro) teklif yaptığını yazdı.
İngiliz Daily Express gazetesi, Premier Lig devi Arsenal'in Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunmacısı Simon Kjaer için 12 milyon euro'luk teklif yaptığını iddia etti.
Savunmada geçtiğimiz sezon sonlarına doğru oyuncu kıtlığı yaşayan Arsene Wenger'in özellikle talep ettiği Kjaer için Londra ekibinin girişimleri başlattığını yazan Daily Star, başarılı savunmacının AC Milan ve Inter Milan'ın da transfer listesinde olduğunu öne sürdü.
Haberde Arsenal'in teklifine sıcak bakan Fenerbahçe'nin Kjaer'in yerine Barcelona'dan Jeremy Mathieu'yü düşündüğü ve oyuncunun menajeriyle bir araya gelindiği bilgisi de paylaşıldı.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:45
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Brad Pitt gibiydi
Toplam 21
Yorum
serkan cahil kafalı futbolu takip etmediğin ve anlamadığın için yorum yapma...adamın nasıl top oynadığını bile bilmiyorsun
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Fırtına prensip anlaşmasına vardı
Toplam 3
Yorum
STS HELAL OLSUN BÜYÜK TRANSFER YAPMIŞ YÖNETEMEYENLERİMİZ..KESİN ŞAMPUAN OLURUZ BU SEZON YİNE
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Faruk Süren'den Dursun Özbek'e tepki
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Sanki kendisi sütten cikmıs ak kasık ! Zaladspor sempatizanı sende ! Syn, Özbek Dursun...Sen Git !
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