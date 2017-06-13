Volkan Şen şaşırtıyor

Fenerbahçe'de kötü bir sezon geçiren ve adı 'gönderilecekler' arasında olduğu belirtilen Volkan Şen, Milli Takım formasıyla coşuyor. Kosova maçındaki performansı sarı-lacivertlileri şaşırttı. Ligde golü olmayan Volkan, milli formayla 2 gol kaydetti.