 Volkan Şen şaşırtıyor – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    şaşırtıyor

    Volkan Şen şaşırtıyor
    Fenerbahçe'de kötü bir sezon geçiren ve adı 'gönderilecekler' arasında olduğu belirtilen Volkan Şen, Milli Takım formasıyla coşuyor. Kosova maçındaki performansı sarı-lacivertlileri şaşırttı. Ligde golü olmayan Volkan, milli formayla 2 gol kaydetti.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:34
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