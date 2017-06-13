 Valbuena'nın bonservis bedeli açıklandı – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    'nın bonservis bedeli açıklandı

    <a href="/index/valbuena?id=6379c608-4c7e-4ee8-81fc-c46e970f5423" class="" rel="tag">Valbuena</a>'nın bonservis bedeli açıklandı

    Fransa ekiplerinden Olympique Lyon, Mathieu için Fenerbahçe ile 1,5 milyon avro bonservis bedeli ve en fazla 1 milyon avro bonus karşılığında anlaşıldığını duyurdu.

    Olympique Lyon Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Fransız futbolcu için Fenerbahçe ile 1,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığı bildirildi. 'ya teşekkür edip kariyerinin başarılı geçmesi dileğinde bulunan Fransız kulübü, futbolcu için ek olarak en fazla 1 milyon avro bonus alınacağını kaydetti.

    Hücum hattının her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen , geride kalan sezon Olympique Lyon formasıyla lig ve Avrupa'da 9 gol attı.

    Fenerbahçe şampiyon olursa Lyon için ödenecek 1.5 milyonun yanı sıra 1 milyon Euro daha ödenecek ve Valbuena'nın bonservis bedeli maliyeti toplam 2.5 milyon euroya gelmiş olacak.

    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:38
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