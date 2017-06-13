Olympique Lyon Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Fransız futbolcu için Fenerbahçe ile 1,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığı bildirildi. Valbuena'ya teşekkür edip kariyerinin başarılı geçmesi dileğinde bulunan Fransız kulübü, futbolcu için ek olarak en fazla 1 milyon avro bonus alınacağını kaydetti.

Hücum hattının her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Valbuena, geride kalan sezon Olympique Lyon formasıyla lig ve Avrupa'da 9 gol attı.

Fenerbahçe şampiyon olursa Lyon için ödenecek 1.5 milyonun yanı sıra 1 milyon Euro daha ödenecek ve Valbuena'nın bonservis bedeli maliyeti toplam 2.5 milyon euroya gelmiş olacak.