Valbuena'nın bonservis bedeli açıklandı
Fransa ekiplerinden Olympique Lyon, Mathieu Valbuena için Fenerbahçe ile 1,5 milyon avro bonservis bedeli ve en fazla 1 milyon avro bonus karşılığında anlaşıldığını duyurdu.
Olympique Lyon Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Fransız futbolcu için Fenerbahçe ile 1,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığı bildirildi. Valbuena'ya teşekkür edip kariyerinin başarılı geçmesi dileğinde bulunan Fransız kulübü, futbolcu için ek olarak en fazla 1 milyon avro bonus alınacağını kaydetti.
Hücum hattının her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Valbuena, geride kalan sezon Olympique Lyon formasıyla lig ve Avrupa'da 9 gol attı.
Fenerbahçe şampiyon olursa Lyon için ödenecek 1.5 milyonun yanı sıra 1 milyon Euro daha ödenecek ve Valbuena'nın bonservis bedeli maliyeti toplam 2.5 milyon euroya gelmiş olacak.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 17:38
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Elia, Başakşehir'de
Toplam 5
Yorum
SUAT HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİRE BİZİMKİLER 33 YAŞINDA ADAMA 6 -7 MİLYON BORSERVİZ VERSİN
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Elia, Başakşehir'de
Toplam 5
Yorum
44istanbul tarafatari olmayan SL oynayan tek kulüp :)
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Yeni hedef Ever Banega
Toplam 17
Yorum
ahmet gökçe göz boyayan yönetim 33 valbuneayı alacağınıza bu oyuncuyu alsanıza geri zekalılar beceriksiz sünepeler külübü ne hale düşürdünüz beter olun
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