Valbuena, Ülker Stadı'nı gezdi
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Ülker Stadı'nı gezdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Valbuena'nın Ülker Stadı'nı ziyaret ettiği belirtilerek, oyuncunun yönetim kurulu üyeleri Ali Yıldırım ve Metin Doğan ile de tanıştığı kaydedildi.
Fenerbahçe Müzesi'nde incelemelerde bulunan Fransız oyuncuya, burada bulunan taraftarların yakın ilgi gösterdiği aktarılırken, Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya'nın da kendisine tişört hediye ettiği bildirildi.
Gezi sırasında açıklamalarda bulunan Valbuena'nın, "Fenerbahçe'nin dünya çapında bir kulüp olduğunu stadyum gezisi esnasında bir kez daha görmüş oldum. Müzede yer alan kupalar sayesinde Fenerbahçe tarihini gözlemleme şansı buldum." dediği paylaşıldı.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 22:46
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Şampiyon olacağız
Toplam 83
Yorum
Milli Maç Milli takım kadrosunda göremedim! Acaba formsuzmu? Yoksa çokmu yaşlandı?
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Pazarlık şansımız yok
Toplam 28
Yorum
ZXZX İşte o iş öyle değil, 1 şampiyoloğa kaç tane Volkan değişirdiniz. 37 yaşında biri bari pazarlık yapsaydı, güldürmeyin insanları
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 45
Yorum
Hakkını helal et En az 4-5 süper transferi yedek kulübesine çakan eneder oyunculardan.Bir çok teknik adam Sabriyi seçti. Demek Sabri daha iyiydi.KORKAK Yönet
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