Valbuena, Ülker Stadı'nı gezdi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Valbuena'nın Ülker Stadı'nı ziyaret ettiği belirtilerek, oyuncunun yönetim kurulu üyeleri Ali Yıldırım ve Metin Doğan ile de tanıştığı kaydedildi.



Fenerbahçe Müzesi'nde incelemelerde bulunan Fransız oyuncuya, burada bulunan taraftarların yakın ilgi gösterdiği aktarılırken, Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya'nın da kendisine tişört hediye ettiği bildirildi.







Gezi sırasında açıklamalarda bulunan Valbuena'nın, "Fenerbahçe'nin dünya çapında bir kulüp olduğunu stadyum gezisi esnasında bir kez daha görmüş oldum. Müzede yer alan kupalar sayesinde Fenerbahçe tarihini gözlemleme şansı buldum." dediği paylaşıldı.