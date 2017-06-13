 Sol beke Holebas iddiası – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Sol beke Holebas iddiası

    Sol beke Holebas iddiası
    Kanarya, sol bek pozisyonunda Hasan Ali Kaldırım'ı tutup İsmail Köybaşı ile yolları ayırmayı düşünüyor. Menajerler Watford'lu 'ı önerdi. 1 yıl daha kontratı var. 32 yaşındaki Yunan sol beke şu aşamada pek sıcak bakılmıyor.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:33
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