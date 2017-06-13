 Pazarlık şansımız yok – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Pazarlık şansımız yok

    Pazarlık şansımız yok

    'de kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen 'in menajeri Erdinç Şehit, beIN Sports'ta katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

    Volkan'ın ile pazarlık şansının olmadığını belirten Şehit, "Volkan 16 yıldır sahada, 35 yaşında. 5-6 yaşından beri tribünde. Oradan F.Bahçe kalesine geçti. 2000'de girdiği kulübüyle sonsuza dek süren, gönül sözleşmesi vardır. Hiçbir dönemde Başkan Aziz Yıldırım'ın sözünden çıkmadan, parayı konuşmadan kontrat imzaladı ve F.Bahçe de ona fazlasını vermiştir. Bu yüzden F.Bahçe ile pazarlığa girme şansımız yok" ifadesini kullandı.

    BUFFON VEYA NEUER GELSE FARK ETMEZ
    'in kaleci arayışında olduğunu kendisinin de duyduğunu belirten Şehit, "Ospina gelse olur yani fark etmez. , Samandıra'da idmana çıktığı müddetçe Neuer de gelebilir, Buffon da... Fark etmez. Kale yine Volkan'ın olur. Azerbaycan, İtalya ve Amerika'dan teklifler var ama Volkan F.Bahçe diyor" dedi.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
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