Pazarlık şansımız yok
Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit, beIN Sports'ta katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.
BUFFON VEYA NEUER GELSE FARK ETMEZ
Fenerbahçe'in kaleci arayışında olduğunu kendisinin de duyduğunu belirten Şehit, "Ospina gelse olur yani fark etmez. Volkan Demirel, Samandıra'da idmana çıktığı müddetçe Neuer de gelebilir, Buffon da... Fark etmez. Kale yine Volkan'ın olur. Azerbaycan, İtalya ve Amerika'dan teklifler var ama Volkan F.Bahçe diyor" dedi.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:29
-
Gomis yarın belli olacak
Toplam 16
Yorum
lmasoglu demek kş bu adamı da alamadı bu yönetim. Beceriksizlik diz boyu. Çarşıdan 3 tavuk al gel desen alamazlar.
-
Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 70
Yorum
gs bu adam alışana kadar 34 olacak hadi seneye alıştı buseferde cok yaşlandı diye gönderecekler bide üstüne para gidecek yazık valla
-
"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 22
Yorum
sow sezon biti lazim olan adam geldi...
Pazarlık şansımız yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.