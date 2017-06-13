Ozan Tufan çok dinamik

Kanarya'da performansı tartışma konusu olan Ozan Tufan, tıpkı Volkan Şen gibi Milli Takım'da başka bir kimliğe bürünüyor. 33 maçta 4 gole ulaşan genç futbolcunun dinamizmi kafaları karıştırdı. Ozan için son kararı yeni hoca Aykut Kocaman verecek.