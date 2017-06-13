 Ozan Tufan çok dinamik – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    çok dinamik

    Ozan Tufan çok dinamik
    Kanarya'da performansı tartışma konusu olan Ozan Tufan, tıpkı Volkan Şen gibi Milli Takım'da başka bir kimliğe bürünüyor. 33 maçta 4 gole ulaşan genç futbolcunun dinamizmi kafaları karıştırdı. Ozan için son kararı yeni hoca Aykut Kocaman verecek.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:35
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