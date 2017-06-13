 Kjaer Açık artırmada – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Kjaer Açık artırmada

    Kjaer Açık artırmada

    Kanarya’nın Danimarkalı stoperine Milan’ın ardından İnter ve Arsenal de talip oldu. Ada ekibinin 12 milyon euro’ya çıkacağı öğrenildi.

    'de gelenler kadar gidecek isimler de gündemde. Bunların başında da Simon Kjaer geliyor. Sarı-lacivertliler, Danimarkalı stoperden gelecek parayı transferde kullanmak istiyor. İstedikleri de olacak gibi çünkü önceki güne kadar 28 yaşındaki stoperi sadece Milan istiyordu. Ancak eşinin Milano'da yaşamak istediğini söylemesinin ardından şehrin diğer ekibi İnter de devreye girdi. İngiliz basınına göre ise Arsenal, Simon Kjaer için 12 milyon euro'luk bir teklifle F.Bahçe'nin kapısını çalacak.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:23
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