Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Fenerbahçe Kulübünün, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ülker Stadı'ndaki zemin ve çim yenileme çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre hibrit çim sistemine geçiş işlemi kapsamında, mevcut çimin sökülmesinin ardından zemindeki toprağın bir kısmı kaldırıldı. Daha sonra sahada kalan toprak havalandırıldı ve kot çalışmaları yapıldı.
Getirilen yeni toprağın lazer yöntemiyle serilmesinin ardından çim serme işlemine geçildi. Bu işlemden sonra da sahaya hibrit çim ekimi yapılacak.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 14:06
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Şampiyon olacağız
Toplam 61
Yorum
BJKONE fb tek kar etcegı tek madde puan başı 4bin euro maddesi,gelecek sezonda 55 puanı gecemeyecegımız ıcın cok para vermıyeceksınız puahahahhaha
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''Zevkle kabul eder''
Toplam 3
Yorum
Yalçın Üzerinde isimleri yazmayan formalarla oynatsalar, yüzlerini de gizleseler, ATALAY'ın bu futbolcudan aşağı kalır yanı yok. Hemde daha az maliyet, daha fazla aidiyet duygusuyla oynayacaktır. Ticaret yapıyorsanız, Yatırım yapacaksanız üretin satın alıp satarak olmuyor bu işler. Neden mi? sadece bir yıl takip ederek kasetlerden futbolcu izleyerek yaptığın yapacağın yatırım hüsranla sonuçlanır. Bakın Benfica'ya, Porto'ya, 3 sene 4 sene izliyor bir oyuncuyu.
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Başarıya aç olmalı
Toplam 4
Yorum
Yalçın 11 Hırvat oyuncu ile çalışmak istiyorsan, HIRVATİSTAN'a dön o zaman
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