 Fenerbahçe, Clichy’nin peşinde – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Fenerbahçe, Clichy’nin peşinde

    Fenerbahçe, Clichy’nin peşinde

    Fransa’nın önde gelen gazetelerinden L’Equipe, sarı-lacivertli takımın Valbuena transferinin ardından ’yi de kadrosuna katmaya hazırlandığını iddia etti.

    Valbuena'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, bir başka Fransız yıldız 'nin peşinde. Fransa'nın yüksek tirajla gazetelerinden L'Equipe, Manchester City'li yıldızın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu iddia etti. Fransız gazetesinin haberine göre, Valbuena'yla 3 yıllık anlaşmaya varan sarı-lacivertli takım, bir başka Fransız yıldız Clichy için de görüşmelerini sıklaştırdı. Kulübüyle sözleşmesi sona eren Clichy'nin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

    14 yıldır Premier Lig'de
    Futbola Cannes altyapısında başlayan ve A takıma yükseldiği ilk sezonda İngiliz ekibi Arsenal'ın dikkatini çeken , 18 yaşını doldurur doldurmaz, Wenger'in takımına transfer oldu. 8 sezon Arsenal forması giyen Fransız futbolcu, 2011 yılında 7 milyon 750 bin Euro karşılığında Manchester City'ye gitti. Bu sezon City formasıyla 39 resmi maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 2 kez de gol sevinci yaşadı. Kulübüyle sözleşmesi sona eren başarılı sol bek, Fransa Milli Takımı'nda da 18 kez forma giydi.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:30
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