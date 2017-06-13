''Bana F.Bahçe'yi anlatın''
Kanarya’nın stopere almayı düşündüğü 33 yaşındaki yıldız hem İstanbul hem de kulüp hakkında bilgi topluyor. Arda Turan ve Adriano ile görüşen Mathieu olumlu izlenimler edindi. Barcelona da transfer için kolaylık sağlayacak.
ADRİANO: HEMEN GEL
Adriano'nun, Fransız futbolcuya, "Hemen gel. Fenerbahçe büyük kulüp. İstanbul da harika bir şehir" dediği kaydedildi. Kafasındaki soru işaretleri büyük oranda dağılan başarılı stoperin Fenerbahçe'ye gelmeyi ciddi manada düşündüğü kaydedildi. Jeremy Mathieu'nun Barcelona ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Katalan devinin yeni hocası Ernesto Valverde onu önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor. Barcelona'nın bu nedenle tecrübeli oyuncuya transferinde kolaylık sağlayacağı belirtildi.
TAM KOCAMAN'IN ADAMI
Jeremy Mathieu 1.91'lik boyuyla havadan geçit vermiyor. Ayağına çok hakim. Sol ayağını iyi kullanıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımlarının ana özelliği olan pas özelliğine uygun yapısı var. Topu şişirmiyor, ayağa oynamayı seviyor.
SPORTİNG DE PEŞİNE DÜŞTÜ
Jeremy Mathieu'yü isteyen tek kulüp Fenerbahçe değil. Sarı-lacivertliler dışında Sporting Lizbon, Marsilya ve Olympiakos'un da 33 yaşındaki futbolcunun peşinde olduğu öğrenildi. Marsilya'nın henüz teklif vermediği, Olympiakos'un da önerisinin düşük kaldığı belirtildi. Kanarya'nın en dişli rakibi Sporting ancak Portekizliler'in teklifinin de Fenerbahçe'ye göre düşük kaldığı öğrenildi.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:32
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Gomis yarın belli olacak
Toplam 16
Yorum
lmasoglu demek kş bu adamı da alamadı bu yönetim. Beceriksizlik diz boyu. Çarşıdan 3 tavuk al gel desen alamazlar.
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Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 70
Yorum
gs bu adam alışana kadar 34 olacak hadi seneye alıştı buseferde cok yaşlandı diye gönderecekler bide üstüne para gidecek yazık valla
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"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 22
Yorum
sow sezon biti lazim olan adam geldi...
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