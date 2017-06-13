 ''Bana F.Bahçe'yi anlatın'' – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    ''Bana F.Bahçe'yi anlatın''

    ''Bana F.Bahçe'yi anlatın''

    Kanarya’nın stopere almayı düşündüğü 33 yaşındaki yıldız hem İstanbul hem de kulüp hakkında bilgi topluyor. ve ile görüşen Mathieu olumlu izlenimler edindi. da transfer için kolaylık sağlayacak.

    Sarı-lacivertliler transfer bombalarını bir bir patlatıyor... Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena'nın ardından 'nun da yakın zamanda açıklanabileceği öğrenildi. İspanyol El Mundo Deportivo'da çıkan haberlere göre 'nın tecrübeli stoperi, takım arkadaşı 'a hem İstanbul'u hem de 'yi sordu. Arda'dan olumlu referanslar alan Mathieu ardından İstanbul'da yaşayan bir yabancıdan da fikir almak istedi. Bunun için de Beşiktaşlı Adirano'yu arayarak aynı soruları yöneltti.

    ADRİANO: HEMEN GEL
    'nun, Fransız futbolcuya, "Hemen gel. Fenerbahçe büyük kulüp. İstanbul da harika bir şehir" dediği kaydedildi. Kafasındaki soru işaretleri büyük oranda dağılan başarılı stoperin Fenerbahçe'ye gelmeyi ciddi manada düşündüğü kaydedildi. Jeremy Mathieu'nun Barcelona ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Katalan devinin yeni hocası Ernesto Valverde onu önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor. Barcelona'nın bu nedenle tecrübeli oyuncuya transferinde kolaylık sağlayacağı belirtildi.

    TAM KOCAMAN'IN ADAMI
    Jeremy Mathieu 1.91'lik boyuyla havadan geçit vermiyor. Ayağına çok hakim. Sol ayağını iyi kullanıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımlarının ana özelliği olan pas özelliğine uygun yapısı var. Topu şişirmiyor, ayağa oynamayı seviyor.

    SPORTİNG DE PEŞİNE DÜŞTÜ
    Jeremy Mathieu'yü isteyen tek kulüp Fenerbahçe değil. Sarı-lacivertliler dışında Sporting Lizbon, Marsilya ve Olympiakos'un da 33 yaşındaki futbolcunun peşinde olduğu öğrenildi. Marsilya'nın henüz teklif vermediği, Olympiakos'un da önerisinin düşük kaldığı belirtildi. Kanarya'nın en dişli rakibi Sporting ancak Portekizliler'in teklifinin de Fenerbahçe'ye göre düşük kaldığı öğrenildi.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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