Yeni hedef Ever Banega

Orta sahada tüm sezon yükün Mehmet Ekici’nin sırtına binmesini istemeyen Kocaman bu bölgeye takviye düşünüyor. Fenerbahçe, İnter’in yeni hocası Spalletti’nin kadroda düşünmediği Banega için nabız yokluyor. Meksika ekibi Tigres de peşinde.

Sarı-lacivertliler iki sezondur arkasında kaldıkları Beşiktaş'ı geçmek için bu kez kadroyu doğru inşa etmeye çalışıyor. Geçen sezonu 10 numarasız oynayan ve hücumda tıkanıp kalan Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferini açıklamıştı. Ancak Fenerbahçe'de 2. dönemini geçirmeye hazırlanan teknik direktör Aykut Kocaman, ceza, sakatlık, formsuzluk gibi faktörleri düşünerek bu bölgeye bir takviye daha yapmaları gerektiğini belirtti.



KOMBİNE PATLATIR

Fenerbahçe'de yönetim kolları sıvadı ve Ever Banega'yı gündemine aldı. 28 yaşındaki Arjantinli yıldızla ilgili en umut verici gelişme İnter'in yeni hocası Luciano Spalletti'nin onu kadroda düşünmemesi. Ancak 2019'a kadar sözleşmesi var ve İnter'in talep ettiği bonservis bedeli 10 milyon euro'yu aşıyor. Sarı-lacivertliler, UEFA kriterlerine takılmamak için satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Kısa zamanda menajeri Marcelo Simonian ile masaya oturulacak. Banega transferiyle kombine satışlarının da uçacağını düşünüyorlar. Oyuncuyla mali yönden güçlü Tigres'in ilgilenmesi ise önemli bir sorun.