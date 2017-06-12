Yeni hedef Ever Banega
Orta sahada tüm sezon yükün Mehmet Ekici’nin sırtına binmesini istemeyen Kocaman bu bölgeye takviye düşünüyor. Fenerbahçe, İnter’in yeni hocası Spalletti’nin kadroda düşünmediği Banega için nabız yokluyor. Meksika ekibi Tigres de peşinde.
KOMBİNE PATLATIR
Fenerbahçe'de yönetim kolları sıvadı ve Ever Banega'yı gündemine aldı. 28 yaşındaki Arjantinli yıldızla ilgili en umut verici gelişme İnter'in yeni hocası Luciano Spalletti'nin onu kadroda düşünmemesi. Ancak 2019'a kadar sözleşmesi var ve İnter'in talep ettiği bonservis bedeli 10 milyon euro'yu aşıyor. Sarı-lacivertliler, UEFA kriterlerine takılmamak için satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Kısa zamanda menajeri Marcelo Simonian ile masaya oturulacak. Banega transferiyle kombine satışlarının da uçacağını düşünüyorlar. Oyuncuyla mali yönden güçlü Tigres'in ilgilenmesi ise önemli bir sorun.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:16
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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