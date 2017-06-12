 Valbuena geliyor – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    geliyor

    Valbuena geliyor

    Fenerbahçe’nin yeni transferi Mathieu son detayları görüşmek için bugün İstanbul’da olacak. 32 yaşındaki yıldız 1 gün kaldıktan sonra ülkesine dönecek.

    Ve sarı-lacivertliler Mehmet Ekici'den sonra ikinci transfer bombasını patlatıyor.. Bir süredir görüşülen ve her konuda anlaşmaya varılan Mathieu Valbuena bugün Fenerbahçeli idarecilerle masaya oturmak için İstanbul'a geliyor. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun 16.30 civarında Atatürk Havaala'nda olacağı öğrenildi.

    KONTRATI 3 YILLIK
    , İstanbul'da 1 gün kalacak. Tesisleri gezip, yöneticilerle tanışacak olan Fransız oyuncu, Fenerbahçe ile imzalayacağı 3 yıllık sözleşmenin detaylarını netleştirecek. Tecrübeli futbolcu ardından ülkesine dönecek ve eşyalarını toplayacak. İstanbul'a bir sonraki gelişinde ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra resmi imzayı atacak. Valbuena, Kanarya'nın yeni hocası Aykut Kocaman'ın geçmişte de listesinde yer alıyordu.

    10 GOL ATTI 8 ASiST YAPTI
    Mathieu Valbuena geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadı. Fransız futbolcu, Lyon formasıyla geçen yıl 43 maça çıktı. Fileleri 10 kez sarstı. 8 de asist yaptı.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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