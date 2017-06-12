Valbuena geliyor
Fenerbahçe’nin yeni transferi Mathieu Valbuena son detayları görüşmek için bugün İstanbul’da olacak. 32 yaşındaki yıldız 1 gün kaldıktan sonra ülkesine dönecek.
KONTRATI 3 YILLIK
Valbuena, İstanbul'da 1 gün kalacak. Tesisleri gezip, yöneticilerle tanışacak olan Fransız oyuncu, Fenerbahçe ile imzalayacağı 3 yıllık sözleşmenin detaylarını netleştirecek. Tecrübeli futbolcu ardından ülkesine dönecek ve eşyalarını toplayacak. İstanbul'a bir sonraki gelişinde ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra resmi imzayı atacak. Valbuena, Kanarya'nın yeni hocası Aykut Kocaman'ın geçmişte de listesinde yer alıyordu.
10 GOL ATTI 8 ASiST YAPTI
Mathieu Valbuena geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadı. Fransız futbolcu, Lyon formasıyla geçen yıl 43 maça çıktı. Fileleri 10 kez sarstı. 8 de asist yaptı.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
-
10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
-
Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
-
Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
Valbuena geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.