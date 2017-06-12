 Takasla Sosa! – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Takasla Sosa!

    Takasla Sosa!

    Kanarya için bir ilginç iddia daha geldi. Milan'ın kıskacında olan Simon Kjaer için sarı-lacivertlilerin karşı bir öneri sunduğu belirtildi.

    Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoper için Milan'dan 7.5 milyon euro ve Sosa'yı istediği kaydedildi. Kısa süre önce Antalyaspor'u reddetmişti.

    MOUTİNHO KARARSIZ
    Fenerbahçe, 10 numara listesindeki isimlerden olan Joao Moutinho konusunda pusuya yattı. Portekizli futbolcu geleceğiyle ilgili net karar veremezken, Monaco da onu bırakmaya niyetli değil. Teknik direktör Leonardo Jardim "Kalmasını istiyorum" dedi.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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