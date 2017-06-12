Takasla Sosa!
Kanarya için bir ilginç iddia daha geldi. Milan'ın kıskacında olan Simon Kjaer için sarı-lacivertlilerin karşı bir öneri sunduğu belirtildi.
MOUTİNHO KARARSIZ
Fenerbahçe, 10 numara listesindeki isimlerden olan Joao Moutinho konusunda pusuya yattı. Portekizli futbolcu geleceğiyle ilgili net karar veremezken, Monaco da onu bırakmaya niyetli değil. Teknik direktör Leonardo Jardim "Kalmasını istiyorum" dedi.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:23
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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