 Stoch, Slavia Prag’a – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Stoch, Slavia Prag’a

    Stoch, Slavia Prag’a
    Kanarya, önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği 'a takım bulmasını söyledi. Slovak futbolcuya Çek Ligi ekiplerinden Slavia Prag'ın talip olduğu öğrenildi. Stoch da teklife sıcak bakıyor.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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