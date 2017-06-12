 Sağ bekte Şener&Dirar – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Sağ bekte Şener&Dirar

    Sağ bekte Şener&Dirar
    Fenerbahçe önümüzdeki sezon 'problem yumağı' Gregory van der Wiel'i kadroda tutmayı düşünmüyor. Şener Özbayraklı bu bölgedeki ilk isim olacak. Yakında açıklanacak olan yeni transfer da ihtiyaç duyulduğunda bu bölgeye kaydırılacak. Kanarya sağ bek için ayrıca bir transfer yapmayı düşünmüyor.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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