 Önce tatil sonra imza – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Önce tatil sonra imza

    Önce tatil sonra imza

    Fenerbahçe'de kaptan 'in kontratı sona ermişti.

    Yönetim, tecrübeli kaptana yeni sözleşme önermişti. 35 yaşındaki başarılı kaleci tatil dönüşü sonrası resmi imzayı atacak. Volkan'ın 3 yıllık isteği sarı-lacivertli idareciler tarafından fazla bulunmuştu. Fenerbahçe'nin Volkan'a 2 yıllık bir sözleşme önermesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcu bunu kabul etmişti.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:53
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