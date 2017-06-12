Önce tatil sonra imza

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in kontratı sona ermişti.

Yönetim, tecrübeli kaptana yeni sözleşme önermişti. 35 yaşındaki başarılı kaleci tatil dönüşü sonrası resmi imzayı atacak. Volkan'ın 3 yıllık isteği sarı-lacivertli idareciler tarafından fazla bulunmuştu. Fenerbahçe'nin Volkan'a 2 yıllık bir sözleşme önermesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcu bunu kabul etmişti.