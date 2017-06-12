 Kameni önde – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    önde

    Kameni önde
    F.Bahçe, Volkan Demirel'den formayı alacak veya onu zorlayacak bir isim arıyordu. Ancak Arsenal'den David Ospina pahalı geldi. Ospina da önceki gün "Arsenal ile kontratım var. Daha fazla süre alarak burada kalmayı düşünüyorum" demişti. Yönetim bunun üzerine taktik değiştirerek 2. kaleci olmayı sorun etmeyecek Kamerunlu Carlos de karar kıldı.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:03
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