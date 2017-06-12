 Hasan Ali kalır – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Hasan Ali kalır

    Hasan Ali kalır
    Kulübü ile yaptığı ilk görüşmelerde sonuç alamayan 'ın durumu da Milli Takım dönüşü sonrası kesinleşecek. Ancak tecrübeli sol bekin de Volkan Demirel gibi imzayı atacağı öğrenildi. Kanarya'nın yeni hocası Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım'ın mutlaka takımda tutulması gerektiğini ifade etmişti.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:02
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