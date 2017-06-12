 ‘Fernandao işimize yarar’ – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    işimize yarar’

    ‘Fernandao işimize yarar’

    Sarı-lacivertlilerde Atiker Konyaspor maçında kolu kırılan geçen sezonun sonunda forma giyememişti.

    Önümüzdeki yıl Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Aykut Kocaman, Brezilyalı forvet için olumlu rapor verdi. Kocaman'ın "Van Persie çok kaliteli bir oyuncu. Fernandao da gücüyle Süper Lig'de işimize çok yarar" dediği öğrenildi. ile ülkesinin takımlarından Bahia'nın dışında Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe de yakından ilgileniyordu.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:03
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