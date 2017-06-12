Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı
Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündemini meşgul eden Fransız yıldız Valbuena, nihayet yola çıktı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena son detayları görüşmek için bugün İstanbul'da olacak. 32 yaşındaki yıldız 1 gün kaldıktan sonra ülkesine dönecek.
Ve sarı-lacivertliler Mehmet Ekici'den sonra ikinci transfer bombasını patlatıyor.. Bir süredir görüşülen ve her konuda anlaşmaya varılan Mathieu Valbuena bugün Fenerbahçeli idarecilerle masaya oturmak için İstanbul'a geliyor. Sosyal medya hesabından, "Hedef İstanbul" notunu paylaşan Valbuena'nın saat 16.30 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.
İşte Fransız yıldızın resmi twitter hesabından paylaştığı o görüntü;
Valbuena bayrakları karıştırdı
Hava limanından yaptığı ilk paylaşımda Türk bayrağı yerine Tunus bayrağı kullanan Valbuena, hatasını anlayınca gönderiyi silip, daha sonra doğru bayrağı ekleyerek gönderisini yeniden paylaştı.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:50
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D.Kiev’in inadı inat!
Toplam 6
Yorum
Atahan 5 ay sonra bedava
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Mayıs’ta yalanla Temmuz’da al
Toplam 6
Yorum
mert yalan haber Zivkovic sözleşmesi bittiği için bedavaya transfer oldu.
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''Yüzüme söylemek yerine...''
Toplam 30
Yorum
Ahmet29 Adam Gibi Adamsin Arda...Zaman Kimin Hakli Kimin Haksiz Olduğunu Gösterecektir..Ünal Aysalin Ne Kadar Doğru Bir Karar Aldiğini Şimdi anlıyrm
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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