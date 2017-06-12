Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena son detayları görüşmek için bugün İstanbul'da olacak. 32 yaşındaki yıldız 1 gün kaldıktan sonra ülkesine dönecek.

Ve sarı-lacivertliler Mehmet Ekici'den sonra ikinci transfer bombasını patlatıyor.. Bir süredir görüşülen ve her konuda anlaşmaya varılan Mathieu Valbuena bugün Fenerbahçeli idarecilerle masaya oturmak için İstanbul'a geliyor. Sosyal medya hesabından, "Hedef İstanbul" notunu paylaşan Valbuena'nın saat 16.30 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.



İşte Fransız yıldızın resmi twitter hesabından paylaştığı o görüntü;

Valbuena bayrakları karıştırdı

Hava limanından yaptığı ilk paylaşımda Türk bayrağı yerine Tunus bayrağı kullanan Valbuena, hatasını anlayınca gönderiyi silip, daha sonra doğru bayrağı ekleyerek gönderisini yeniden paylaştı.