Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Fenerbahçe, Olympique Lyon forması giyen Fransız yıldız Valbuena ile prensip anlaşmasına vardığını resmen açıkladı. Öte yandan Fransız futbolcu bugün öğlenden sonra İstanbul'a geldi ve Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya gelecek.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin ardından yeni bir ismi daha açıkladı. Sarı lacivertliler, uzun süredir transfer gündeminde olan Mathieu Valbeuna'yı resmen duyurdu. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mathieu Valbuena ve takımı Olympique Lyon ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Resmi transfer dönemi açıldıktan sonra Mathieu Valbuena ile sözleşme imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi.
VALBUENA İSTANBUL'DA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena İstanbul'a geldi. 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından havaalanında büyük coşkuyla karşılandı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Valbuena ezilme tehlikesi atlattı. Polis taraftarları ve basın mensuplarını uzaklaştırmaya çalıştı. Daha sonra araca geçen Fransız oyuncu, arabanın hemen hareket etmesini istemedi. Arabanın açılır tavanından dışarı çıkan Valbuena, sarı-lacivertli taraftarları selamladı.
İşte Fransız yıldızın resmi twitter hesabından paylaştığı o görüntü;
Valbuena bayrakları karıştırdı
Hava limanından yaptığı ilk paylaşımda Türk bayrağı yerine Tunus bayrağı kullanan Valbuena, hatasını anlayınca gönderiyi silip, daha sonra doğru bayrağı ekleyerek gönderisini yeniden paylaştı.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:03
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Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 49
Yorum
bjkli valbuena gibi yine fener transfre hzkı başladı.bakaım nasıl ynuycak ama bnc e lyon yaşlı olmasa bu adamı vermezdi.kusura bakmayın klavye boz
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Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 49
Yorum
xcvbn persie nin aman sakatım.aman oynayamıyorum.bak saçlarım da beyazladı- tipi formsuzluk olaylarıyla kıyasladım.mevkilerini değil.
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Fenerbahçe şampi...
Toplam 11
Yorum
Berlin Fener evire çevire yenecek yine. Fener dünya takımı olmuş.
Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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