 Emenike Miami’de – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Miami’de

    <a href="/index/emenike?id=2ae5e740-9077-4210-944e-b39e24a056de" class="" rel="tag">Emenike</a> Miami’de

    F.Bahçe'nin satış listesine koymayı planladığı Emmanuel 'nin keyfi her zamanki gibi yerinde.

    Nijeryalı forvet, yorucu sezonun ardından soluğu Miami'de aldı. , ailesi ve arkadaşlarıyla keyifli günler geçiriyor. Aykut Kocaman, 'yi gönderilecekler arasına yazdı.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:05
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