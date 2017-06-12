 Ekici: ''Sezon hemen açılsın'' – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Ekici: ''Sezon hemen açılsın''

    Ekici: ''Sezon hemen açılsın''
    Kanarya'nın yeni transferi Mehmet Ekici sabırsızlıkla sezonun açılmasını bekliyor. Trabzonspor'da kadro dışı kalan Ekici, Fenerbahçe'ye transferi devre arası gerçekleşmeyince 6 aydır sahalardan uzak kalmıştı. Bir an önce formasına kavuşmak istiyor. Aykut Kocaman'ın oyun sisteminde Ekici'ye önemli rol düşecek.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:32
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