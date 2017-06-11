 Yıldırım’a küfretti! – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Yıldırım’a küfretti!

    Yıldırım’a küfretti!
    'in mahkemeye verdiği menajer Ümit Akbulut'tan karşı hamle geldi. Akbulut, 'in kendisine verilen ceza sonrası sosyal medya aracılığıyla attığı mesajları sakladı. 'in Yıldırım'a küfür ettiğini ileri sürdü.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:05
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