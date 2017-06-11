Yarın İstanbul'a geliyor
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mathieu Valbuena'nın pazartesi günü İstanbul'a geleceği iddia edildi.
beIN Sports'un iddiasına göre, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mathieu Valbuena yarın İstanbul'a geliyor.
Fransız oyuncu, İstanbul'da sarı-lacivertli yetkililerle transferi için son detayları görüşecek. Valbuea'nın, 1 gün İstanbul'da kaldıktan sonra ülkesine döneceği öğrenildi.
Fenerbahçe yönetimi; oyuncu ve kulübüyle prensipte anlaşmış durumda. Valbuena ile yapılacak son görüşmede tüm pürüzlerin ortadan kaldırılması bekleniyor. 32 yaşındaki Valbuena, geride kalan sezonda 43 kez giydiği Lyon formasıyla 10 gol-8 asistlik performans göstermişti.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:15
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Helal sana RVP
Toplam 8
Yorum
mehmet adam belki söylemiyor yaptığı yardımı gizli tutuyor ne biliyorsun. yaptığı her iyiliği başkalarının gözüne sokmak zorunda mı ?
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Sabri’ye Malezya’dan talip
Toplam 12
Yorum
engin sezgin Koşa koşa gitsin
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Yarın İstanbul'a geliyor
Toplam 6
Yorum
Kartall İyi güzel, bende çok sevindim. Fifa zaten futbolcular yorulmasın diye maçları tek devre oynatma kararı almış.
Yarın İstanbul'a geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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