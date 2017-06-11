 Yarın İstanbul'a geliyor – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Yarın İstanbul'a geliyor

    Yarın İstanbul'a geliyor

    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mathieu Valbuena'nın pazartesi günü İstanbul'a geleceği iddia edildi.

    beIN Sports'un iddiasına göre, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mathieu Valbuena yarın İstanbul'a geliyor.

    Fransız oyuncu, İstanbul'da sarı-lacivertli yetkililerle transferi için son detayları görüşecek. Valbuea'nın, 1 gün İstanbul'da kaldıktan sonra ülkesine döneceği öğrenildi.

    Fenerbahçe yönetimi; oyuncu ve kulübüyle prensipte anlaşmış durumda. Valbuena ile yapılacak son görüşmede tüm pürüzlerin ortadan kaldırılması bekleniyor. 32 yaşındaki Valbuena, geride kalan sezonda 43 kez giydiği Lyon formasıyla 10 gol-8 asistlik performans göstermişti.

    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:15
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