 ‘Wiel’i silahla tehdit ettiler’ – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    ‘Wiel’i silahla tehdit ettiler’

    ‘Wiel’i silahla tehdit ettiler’

    Bu sözler Gregory 'in avukatı Abide Gülel Birsen'e ait...

    tarafından 4.5 milyon dolar dolandırıldığını iddia eden Hollandalı yıldız dava açmıştı. Ancak menajer Akbulut serbest bırakılmıştı. Akbulut, dün Wiel'in Aralık ayında kadro dışı kaldıktan sonra Aziz Yıldırım'a küfrettiği iddiasında bulunmuştu. Bunun ardından Wiel cephesinden şok edici sözler geldi. Avukatı Birsen "Wiel otelde yapılan görüşmede tehdit edildi. Ümit Akbulut'un arkasında biri beliriyor ve silah çıkarıyor. Bunun kararını savcılık verecek" dedi.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:25
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