 Seydou Doumbia iddiası – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    iddiası

    Seydou Doumbia iddiası
    İtalyan basını, Roma ile yollarını ayırmaya hazırlanan 'nın muhtemel rotalarından birinin olabileceğini yazdı. Haberlerde Fildişili forvet için Kanarya'nın kiralama formülüne gideceği belirtildi. Geçen sezon Basel'de 21 gol kaydetti.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:08
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