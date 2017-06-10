 ‘Takviyeler güç katacak’ – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    ‘Takviyeler güç katacak’

    ‘Takviyeler güç katacak’
    , yeni transferlerle kadro kalitelerinin yükseleceğini belirterek, "Bazı bölgelerde büyük sıkıntılar yaşadık. Ancak yönetimimiz gerekli takviyeleri yapıyor. İnşallah bu kez güzel bir sezon geçireceğiz" dedi.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:27
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