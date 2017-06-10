 Ospina’da işlem tamam – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’da işlem tamam

    Ospina’da işlem tamam
    F.Bahçe'nin ile anlaştığı ileri sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Arsenal'le de pürüzlerin giderildiği, Kolombiyalı file bekçisinin önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği iddia edildi.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:03
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