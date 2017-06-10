Karneler başkandan
F.Bahçe? Koleji'nde 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılının tamamlanması sebebiyle düzenlenen yıl sonu kapanış töreninde, öğrenciler karnelerini Başkan Aziz Yıldırım'ın elinden aldı.
KOLEJ MÜJDESİ VERDİ
Yıldırım, konuşması sırasında bir de müjdeli haber verip "Ataşehir'de kapalı salonun olduğu yerde inşaatlar yapılacak. Onun içinde de 1200 kişilik Fenerbahçe Koleji yer alacak" ifadesini kullandı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Yıldırım, çocuklarla bir süre sohbet etti ve onlarla şakalaştı. Törenin sonunda hep birlikte İzmir Marşı söylendi.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:18
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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