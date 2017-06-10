 Karneler başkandan – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Karneler başkandan

    Karneler başkandan

    F.Bahçe? Koleji'nde 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılının tamamlanması sebebiyle düzenlenen yıl sonu kapanış töreninde, öğrenciler karnelerini Başkan 'ın elinden aldı.

    Öğrencileri tebrik eden Yıldırım, "Bu tablo beni çok gururlandırdı. Mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Amerika'da burslar kazanmak, TEOG'da birinciler çıkarmak, bunlar kolay işler değil. Bu çok önemli bir tablodur. Başarıların devamını diliyorum" diye konuştu.

    KOLEJ MÜJDESİ VERDİ
    Yıldırım, konuşması sırasında bir de müjdeli haber verip "Ataşehir'de kapalı salonun olduğu yerde inşaatlar yapılacak. Onun içinde de 1200 kişilik Fenerbahçe Koleji yer alacak" ifadesini kullandı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Yıldırım, çocuklarla bir süre sohbet etti ve onlarla şakalaştı. Törenin sonunda hep birlikte İzmir Marşı söylendi.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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