 Hasan Ali’den Rogon’a imza! – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Hasan Ali’den Rogon’a imza!

    Hasan Ali’den Rogon’a imza!
    F.Bahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın resti sonrasında menajer Ahmet Bulut'la yollarını ayıran Hasan Ali, bir süredir çalıştığı Avusturyalı menajerden de ayrılıp Alman Rogon menajerlik firmasıyla anlaştı. Rogon, kontratı sona eren ancak henüz anlaşma sağlanamayan ay-yıldızlı sol bek için Bundesliga'da takım arıyor.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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