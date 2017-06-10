 Hapis cezasına çarptırıldı! – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Hapis cezasına çarptırıldı!

    Hapis cezasına çarptırıldı!

    F.Bahçe'nin eski hocası 'nın başı dertte! 1860 Münih'i 3. Lig'e düşüren Portekizli teknik adam, şimdi de hapis cezası şokuyla sarsıldı.

    2015 yılında Olympiakos'un başında AEK maçında rakip tribünlere yaptığı hareketler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Pereira, Yunanistan'da 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Pereira, AEK tribünlerinin önüne gidip uygunsuz hareketlerde bulunmuştu.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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