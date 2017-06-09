O isim Fenerbahçe'yi açıkladı!
Monaco'nun etkili futbolcusu Nabil Dirar, Fransız medyasına Fenerbahçe transferinin ileri bir noktaya geldiğini söyledi.
Bu konuda ilk kez konuşan 31 yaşındaki Faslı futbolcu, Fransız medyasına Fenerbahçe'ye transferinin ileri bir noktada olduğunu ağzından kaçırdı.
Sorular karşısında bu gelişmeyi daha fazla gizleyemeyen Dirar için Fransa'nın Borsarama Dergisi, "Dirar ağzından kaçırdı, demek ki transfer bitme noktasına gelmiş" yazdı. Bu transferin an meselei olduğunu belirten dergi, Fenerbahçe'nin Valbuena ile birlikte Nabil Dirar transferini de bitirmek üzere olduğunu yazdı.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:24
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 5
Yorum
özgür bu rakamları görünce dursun özbek efendiye içimden hoş şeyler söylemiyorum git kendi otellerının çalışanlarına o maaşları versene
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 5
Yorum
özgür çoğu çöpe gitmiş para başarı sıfır oyuncular zengin edilmiş gs daha da batmış ne cenk gönen miş sabri 1,5,umut 1,95 milyon euro uzattılar
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Dev final başlıyor
Toplam 11
Yorum
Mustafa O zaman futbol dışında ki bütün şubeleri kapatın jimnastik sporlar sizi.
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