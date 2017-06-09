 Lille, Valbuena işini bozmak istiyor – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    , işini bozmak istiyor

    Lille, Valbuena işini bozmak istiyor

    Ouest France gazetesi hayli can sıkan bir iddia ortaya attı. Gazete, babaannesini kaybettiği için İstanbul'a gelişini erteleyen 'nın peşinde 'in de olduğunu, bu durumun işleri karıştırdığını duyurdu.

    Haberde, 'nin başına geçen Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa'nın, 'den yılda 4 milyon euro'dan 3 yıllık teklif alan 'nın Fransa'ta kalma umutlarını artırdığı dile getirildi. Bu iddiaya rağmen Valbuena'nın Fenerbahçe forması giymesine artık kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:51
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