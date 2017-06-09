Hapis cezasına çarptırıldı!
Bir dönem Fenerbahçe'de görev yapan teknik direktör Vitor Pereira, Yunanistan'ın Olympiakos takımında çalıştığı dönemde bir maçta yaptığı uygunsuz hareketler nedeniyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bir taraftarın başvurusu üzerine 2015 yılında AEK ile Olympiakos arasında oynanan Yunanistan Kupası çeyrek final karşılaşmasında çıkan olaylardan dolayı açılan dava, Atina Sulh Mahkemesi'nde görüldü.
Mahkeme, yaptıkları uygunsuz hareketlerden dolayı "nedensiz hakaretten" suçlu bulunan dönemin Olympiakos'un Portekizli teknik direktörü Pereira ve oyuncu Pajtim Kasami'ye 8 ay hapis cezası verdi. Cezanın 3 yıl ertelendiği bildirildi.
Karşılaşmanın 89'uncu dakikasında Olympiakos'un öne geçmesinin ardından bazı AEK taraftarlarının sahaya girmesinden dolayı maç iptal edilmişti.
Pereira'nın gol sonrası AEK taraftarlarına karşı yaptığı hareket büyük tepki toplamıştı.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:25
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O isim Fenerbahçe'yi açıkladı!
Toplam 18
Yorum
BDegerli En doğru yorumlardan biri - KALEDEN başlaması gereken temizlik- Hatta tek o temizlense takım hizaya girer,
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 3
Yorum
yavuz başkan senin karnende çok zayıf sınıfta kalıyon devamlı.
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Bruma’nın transferi beklemede
Toplam 6
Yorum
Ha ha Bir satış transferi bile beceremeyenler.
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