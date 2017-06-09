 Batshuayi: Gitmem lazım – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Batshuayi: Gitmem lazım

    Batshuayi: Gitmem lazım
    'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen , 'den ayrılmak istediğini açıkladı. İngiliz basınına konuşan Belçikalı santrfor, "Dünya Kupası'na hazırlanmak istiyorum ve bunun için daha fazla oynamalıyım. Kulübümle konuşacağım, kiralık formülü olabilir" diye konuştu.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:47
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