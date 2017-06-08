 Yeniden Ben Arfa! – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Yeniden !

    Yeniden Ben Arfa!
    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için yeniden Hatem Ben Arfa iddiaları dolaşmaya başladı. Valbuena ve Nabil Dirar için Fransa'ya giden yöneticilerin, için de PSG ile görüştüğü ileri sürüldü.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:07
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