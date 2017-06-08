 Wiel&Neymar buluştu – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Wiel& buluştu

    Wiel&Neymar buluştu
    Takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan Gregory , ABD'de tatil yapıyor. Hollandalı bek, instagram hesabından ile Los Angeles'ta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Wiel için son kararı Aykut Kocaman verecek.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:21
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