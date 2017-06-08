 Seçmeler başladı – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Seçmeler başladı

    Seçmeler başladı
    Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Altyapı Takımları oyuncu seçmeleri başladı. Dereağzı Lefter Küçkandonyadis Tesisleri'nde seçmelere 2004-2005- 2006-2007-2008-2009 doğumlu adaylar katılıyor. Seçmeler cumartesi bitecek.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:22
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