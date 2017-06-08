Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'un sağ beki Skubic'e kancayı taktı. Aykut Kocaman eski öğrencisini ısrarla istiyor. Savunma yönü oldukça kuvvetli olan Skubic Slovenya milli takımında da oynuyor.
Skubic'i Konya'ya 100 bin euro bonservis bedeliyle Slovenya'nın Domzale takımından getiren Aykut Kocaman, sağ bek arayışlarındaki Fenerbahçe yönetimine de eski öğrencisinin ismini verdi.
UEFA'yla yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe yönetimi bonservissiz olarak Mehmet Ekici'yi transfer ettikten sonra Fransız yıldız Valbuena'yla da 1.5 milyon euro gibi uygun bir fiyata el sıkışmıştı.
Aykut Kocaman'ın Konyaspor yönetimiyle iyi ilişkiler içinde olması bu transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendirirken, yeşil-beyazlılarla 2018'de kontratı sona erecek Skubic'in sözleşmesinde 1.7 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. (A Spor)
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:54
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"Terim sözünü tutmadı"
Toplam 11
Yorum
kimsin? Yahu sen kimsin sana söz verecek hoca veya koskoca fed. başkanı nerede görüyorsan artık kendini
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F.Bahçe, Beşiktaş’a 10 maçtır kaybetmiyor
Toplam 24
Yorum
KTÜ FB FANS FB FUTBOLDAN İBARET DEĞİLDİR. SPOR KLÜBÜDÜR. FİKO ANLAYAMAZ. FUTBOLDAKİ ŞAMPİYONLUKLARI AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUMUZUN ALTINDA EZİLDİ.
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Aboubakar’dan F.Bahçe yanıtı
Toplam 100
Yorum
BJKkk Sen veya ailende hiç köylü yokmu? İşte aramızdaki fark bu, bu kafayla siz devam edin bakalım.
Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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