Lens oynamak istediği takımı açıkladı
Geçen sezonu kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren ve bonservisi Sunderland'de bulunan Hollandalı futbolcu, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Lens, ''Sunderland, Fenerbahçe veya Beşiktaş'ta mı oynamak istersin'' sorusuna ''Sunderland ile sözleşmem var, bu yüzden başka bir şey olana kadar Sunderland'in oyuncusuyum. Fenerbahçe'de oynamayı gerçekten isterim, ancak kulüpler anlaşmalı. Fenerbahçe ile konuştuk ve karşılıklı devam etmek istediğimizi belirttik. Birkaç kulübün ilgisi olduğunu biliyorum. Bekleyelim ve ne olacağını göreceğiz'' cevabını verdi.
29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 43 maçta 5 gol ve 21 asist üretmişti ve Fenerbahçe'nin en etkili futbolcularından birisi olmuştu.
BEŞİKTAŞ CEVABI
Lens, Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisini yalanlamazken, ''Beşiktaş'ın ilgisini duydum. Bekleyip, ne olacağını görelim. Ben hiçbir kulüple konuşmadım, o yüzden benim menajerime sormanız lazım. Birkaç kulübün ilgisi olduğunu biliyorum. Bekleyelim ve ne olacağını göreceğiz'' şeklinde konuştu.
FİKRET ORMAN, BEŞİKTAŞ'I İŞARET ETMİŞTİ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lens'in Beşiktaş'a gelmek istediğini belirtmiş ve şu sözleri kullanmıştı;
"Lens ile Dinamo Kiev'e gitmeden zamanında ilgilenmiştik. Fenerbahçe'ye gitmeden önce de görüştük. Çin'den yüksek teklif gelirse çıkış maddesi koymak istedi kabul etmedim. Beşiktaş araç olarak kullanılacak bir kulüp değil.
Ben buna müsaade etmem Messi olsa bile. Sonra zaten Fenerbahçe'ye gitti. Son derece kabiliyetli düzgün bir çocuk. Beşiktaş'a gelmek istiyor menajeri böyle söyledi. O arzu ve istek içerisinde. Görüşeceğiz, bakacağız. Ama kesin bir şey yok. Şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusu değil."
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:45
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ABD'ye mi gidecek!
Toplam 10
Yorum
metinn isteyen var ise gelir teklifini yapar gerisi hikayedir.
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Cuma imzalıyor
Toplam 58
Yorum
İLKER Mehmet kardeşim bjk yi bitiren o değil bir maçı tekrar izle bakalım kim bitirdi bjk yi varlık gösteremedi o maçta
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Beşiktaş, KAP'a bildirdi
Toplam 5
Yorum
karakartal daha öncede dedim caner gibi bir beki 750 bin euroya almak gerçekten mükemmel bir iş. yönetim güzel işler başarıyor. böyle devam eder umarım
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