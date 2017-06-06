Valbuena bu hafta geliyor

Fenerbahçe, Fransız yıldızı bu hafta içinde İstanbul’a getirip sağlık kontrolünden geçirdikten sonra resmen açıklayacak.

Mehmet Ekici'yi açıklayan F.Bahçe'nin, Lyon'lu Mathieu Valbuena'yı imza attırmak için bu hafta içinde İstanbul'a getireceği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adının kamuoyuna açıklanacağı belirtilen 32 yaşındaki Fransız yıldızla ön anlaşma imzalanacağı belirtildi. Resmi imzalar ise transferin başlayacağı 17 Haziran'da atılacak. Fransız basını, Lyon'un başkanı Jean-Michel Aulas'ın, Caen'de oynayan Fildişili kanat oyuncusu Yann Karamoh'a imza attırmak için Valbuena'nın Fenerbahçe'ye gitmesini beklediğini yazdı.



FENER'E SICAK TAKİP

İnstagramında 'Kanarya' emojisi paylaşan Valbuena, F.Bahçe'nin resmi hesaplarının yanı sıra sarı-lacivertli futbolcuları da sosyal medyadan takibe başladı. Fernandao, Emenike, Uygar, Salih, Aatıf, Ertuğurul, Neustadter, Josef, Şener, Skretl, Alper, Volkan Şen, Volkan Demirel, Wiel, Yens, Van Persie ve Sow, Valbuena'nın takibindeki isimler.