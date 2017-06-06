Valbuena bu hafta geliyor
Fenerbahçe, Fransız yıldızı bu hafta içinde İstanbul’a getirip sağlık kontrolünden geçirdikten sonra resmen açıklayacak.
FENER'E SICAK TAKİP
İnstagramında 'Kanarya' emojisi paylaşan Valbuena, F.Bahçe'nin resmi hesaplarının yanı sıra sarı-lacivertli futbolcuları da sosyal medyadan takibe başladı. Fernandao, Emenike, Uygar, Salih, Aatıf, Ertuğurul, Neustadter, Josef, Şener, Skretl, Alper, Volkan Şen, Volkan Demirel, Wiel, Yens, Van Persie ve Sow, Valbuena'nın takibindeki isimler.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:42
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Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
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Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
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Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
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