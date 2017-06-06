 Sow’un bedeli 4.2 milyon euro – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    ’un bedeli 4.2 milyon euro

    <a href="/index/sow?id=b7ab1bbd-8b17-4ecc-84e1-9accc0d877c2" class="" rel="tag">Sow</a>’un bedeli 4.2 milyon euro

    Senegalli forvetin, 'ye maliyeti ortaya çıktı.

    Kanarya'nın 'ye verdiği kiralama bedeli ve oyuncuya ödediği ücretlerin toplamının 4.2 milyon euro olduğu öğrenildi. 31 yaşındaki golcü alacağı parada büyük fedakarlık yaparak sezon başında Al Ahli'den kiralanmıştı. Yeni sezon için yönetimin tavrı net: Bonservisini halledersen gel.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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