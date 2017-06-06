 RvP bir öyle, bir böyle! – Fotomaç – 06 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    RvP bir öyle, bir böyle!

    RvP bir öyle, bir böyle!

    Tatilini geçirmek üzere ülkesi Hollanda'ya giden , önceki gün yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de mutluyum. 1 yıl daha kontratım var" diyerek beklentilerin aksine kalma sinyalleri vermişti.

    RvP, Telespor'a yaptığı açıklamada ise farklı konuştu, "ayrılabileceği" sinyalleri verdi. Yıldız futbolcu, "Önümüzdeki birkaç haftaya bakmalıyız. Geleceğim henüz netleşmedi, göreceğiz ne olacak. Futbolda her şey değişebilir" diyerek ayrılık için açık kapı bıraktı.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    RvP bir öyle, bir böyle! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.