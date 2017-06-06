RvP bir öyle, bir böyle!

Tatilini geçirmek üzere ülkesi Hollanda'ya giden Van Persie, önceki gün yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de mutluyum. 1 yıl daha kontratım var" diyerek beklentilerin aksine kalma sinyalleri vermişti.

RvP, Telespor'a yaptığı açıklamada ise farklı konuştu, "ayrılabileceği" sinyalleri verdi. Yıldız futbolcu, "Önümüzdeki birkaç haftaya bakmalıyız. Geleceğim henüz netleşmedi, göreceğiz ne olacak. Futbolda her şey değişebilir" diyerek ayrılık için açık kapı bıraktı.