Resmen Fenerli
Devre arasında Kanarya’ya transfer olmak isteyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu F.Bahçe-Beşiktaş-Trabzonspor arasındaki sorunlara takılmıştı. “Beşiktaş’a git” baskısına karşı koyan Mehmet Ekici dün resmen açıklandı.
ARTIK YÜZÜ GÜLÜYOR
Yaşanan tüm bu sorunlar nedeni ile Mehmet Ekici kabuğuna çekilmişti. 6 aydır sahalara uzak olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu dönemde suskunluğunu korumuştu. Fenerbahçe dün onu resmen açıklarken, Mehmet Ekici'nin de keyfi yerine geldi. Dünkü sağlık kontrolleri sırasında ilk defa yüzü gülen başarılı oyuncu şimdi sezonun açılmasını bekliyor. Mehmet Ekici, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman'ın da planlarında önemli yer tutuyor.
2.1 MİLYON EURO KAZANACAK
Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'den kazanacağı para da belli oldu. Tecrübeli futbolcu, transfer dönemi açılınca 4 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak. Yıllık 2.1 milyon euro kazanacak. Ekici'nin 1 milyon euro da imza parası alacağı öğrenildi.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:47
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Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
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Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
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Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
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