 Resmen Fenerli – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Resmen Fenerli

    Resmen Fenerli

    Devre arasında Kanarya’ya transfer olmak isteyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu F.Bahçe-Beşiktaş-Trabzonspor arasındaki sorunlara takılmıştı. “Beşiktaş’a git” baskısına karşı koyan dün resmen açıklandı.

    'ye, Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye kavuştu... Devre arasında sarılacivertliler 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istemişti. Kanarya'nın eski hocası Dick Advocaat da ısrarla basın toplantılarında onun adını anıyordu. Ancak Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor üçgeninde yaşanan sorunlar yetmezmiş gibi ailesi de transferin parçası olmaya kalkınca Ekici'nin rüyası gerçekleşmemişti. Bu dönemde "Beşiktaş'a git" baskılarına direnen tecrübeli futbolcu, formayı giymeden taraftarın sevgilisi olmuştu.

    ARTIK YÜZÜ GÜLÜYOR
    Yaşanan tüm bu sorunlar nedeni ile Mehmet Ekici kabuğuna çekilmişti. 6 aydır sahalara uzak olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu dönemde suskunluğunu korumuştu. Fenerbahçe dün onu resmen açıklarken, Mehmet Ekici'nin de keyfi yerine geldi. Dünkü sağlık kontrolleri sırasında ilk defa yüzü gülen başarılı oyuncu şimdi sezonun açılmasını bekliyor. Mehmet Ekici, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman'ın da planlarında önemli yer tutuyor.

    2.1 MİLYON EURO KAZANACAK
    Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'den kazanacağı para da belli oldu. Tecrübeli futbolcu, transfer dönemi açılınca 4 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak. Yıllık 2.1 milyon euro kazanacak. Ekici'nin 1 milyon euro da imza parası alacağı öğrenildi.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:47
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