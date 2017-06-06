Nabil Dirar Fener'de!

Yeni sezona Aykut Kocaman yönetiminde girecek Fenerbahçe, tecrübeli hocanın isteklerini yerine getirmek için büyük çaba sarf ediyor... Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı bir önceki dönemde kadrosunda görmek istediği Mathieu Valbuena ve kulübü Lyon ile anlaşan sarılacivertliler, Fransa pazarından ikinci yıldızı renklerine bağlamaya çok yaklaştı. Geçen sezon yaratıcı orta saha oyuncusu eksikliğini hisseden Kanarya, Valbuena hamlesi sonrası Nabil Dirar ile kadrosunu güçlendiriyor.

MONACO İLE PAZARLIKLAR SON AŞAMADA

Fransa Ligi'nde ipi göğüsleyen, Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finale yükselme başarısı gösteren Monaco'nun formasını giyen 31 yasındaki Faslı oyuncunun sözleşmesi, gelecek yaz sona eriyor. Kariyerinin son döneminde cazip teklifleri degerlendirmek isteyen Dirar'ın kapısını çalan Fenerbahçe, 'evet' yanıtını aldı. Monaco Kulübü ile temaslarını hızlandıran sarı-lacivertli idarecilerin bu transferi bir kaç gün içerisinde olumlu sonuçlandırması bekleniyor. Nabil Dirar, geride kalan sezonda 11'i Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 33 karşılaşmada Monaco forması giyerken, 1 gol ve 4 asistle oynadı, 4 de sarı kart gördü.

MİLLİ TAKIMDA SALDIRI

Fenerbahçe'nin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Monaco'nun Faslı sağ kanat oyuncusu Nabil Dirar, Fas'ın Hollanda'ya 3-1 yenildiği hazırlık maçı sonrası taraftarların saldırısına uğradı. 30 Mayıs'ta oynanan maçta 90 dakika sahada kalan Dirar'a saldıran öfkeli kalabalık, oyuncunun bir daha milli takıma gelmemesini istedi. Dirar, milli takımda başta Hakim Ziyech olmak üzere birçok ismin istemediği teknik direktör Herve Renard'ı savunuyordu.