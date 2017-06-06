 Lens için teklif iletildi – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    için teklif iletildi

    Lens için teklif iletildi

    , 'le devam etmek istiyor ancak bunun için yüksek bedel ödeme yanlısı değil.

    Yönetim, Beşiktaş'ın da takibindeki Hollandalı yıldızın bonservis ve yıllık ücretini yüksek bulmuştu. 'in F.Bahçe'den bir sezon için 4.5 milyon euro istediği öğrenilirken, Sunderland'ın da yüksekten uçtuğu ortaya çıktı. Kiralama seçeneğine daha sıcak bakan sarı lacivertliler, son teklifini Sunderland'a ve Lens'in menajerine iletti. Şimdi yanıt bekleniyor.

    KALMAK İSTİYORUM
    Beşiktaş'a da göz kırpan Lens, "Ben 'de kalmak istiyorum ama kiralık olarak değil. Formasını giydiğim kulübün bonservisime de sahip olmasını istiyorum" açıklamasını yaptı.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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