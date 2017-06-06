Lens için teklif iletildi
Fenerbahçe, Lens'le devam etmek istiyor ancak bunun için yüksek bedel ödeme yanlısı değil.
KALMAK İSTİYORUM
Beşiktaş'a da göz kırpan Lens, "Ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum ama kiralık olarak değil. Formasını giydiğim kulübün bonservisime de sahip olmasını istiyorum" açıklamasını yaptı.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:43
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Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
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Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
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Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
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