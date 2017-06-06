Kocaman’la Yıldırım zirve
Aykut Kocaman, F.Bahçe’deki görevine dün resmen başladı. Tecrübeli hocanın ilk icraatı başkan Yıldırım’la buluşmak oldu.
3 SEZONDA 3 KUPA
Aykut Kocaman, 2010-13 yılları arasında 3 sezon çalıştırdığı Fenerbahçe'ye 1 lig, 2 de kupa şampiyonluğu kazandırmıştı. 52 yaşındaki hoca, sarı-lacivertli takıma 2012- 13'te ise Avrupa Ligi'nde yarı final oynatma başarısı göstermişti. Kocaman'ın Fenerbahçe karnesi ise şöyle: 151 maç, 89 galibiyet, 32 beraberlik, 30 yenilgi.
Emre BOL
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:41
-
Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
-
Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
-
Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
Kocaman’la Yıldırım zirve haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.