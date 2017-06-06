 Kocaman’la Yıldırım zirve – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Kocaman’la Yıldırım zirve

    Kocaman’la Yıldırım zirve

    , F.Bahçe’deki görevine dün resmen başladı. Tecrübeli hocanın ilk icraatı başkan Yıldırım’la buluşmak oldu.

    F.Bahçe göreve getirildiğini resmen açıklamasa da sarı-lacivertli kulüp için kolları çoktan sıvadı bile. 52 yaşındaki çalıştırıcı, dün başkan 'la bir araya geldi. İdari menajer Hasan Çetinkaya da zirvede ikiliye eşlik etti. Yıldırım'la Kocaman'ın bu ilk buluşmasında gelecek planlaması yapıldı. Ayrıca takımdan gönderilecek isimler ve yapılacak transferler üzerinde konuşulduğu öğrenildi. Kocaman'ın bu konuda başkana kapsamlı bir de rapor sunduğu belirlendi.

    3 SEZONDA 3 KUPA
    Aykut Kocaman, 2010-13 yılları arasında 3 sezon çalıştırdığı 'ye 1 lig, 2 de kupa şampiyonluğu kazandırmıştı. 52 yaşındaki hoca, sarı-lacivertli takıma 2012- 13'te ise Avrupa Ligi'nde yarı final oynatma başarısı göstermişti. Kocaman'ın Fenerbahçe karnesi ise şöyle: 151 maç, 89 galibiyet, 32 beraberlik, 30 yenilgi.


    Emre BOL
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
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