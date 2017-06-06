 Jesus Navas Sevilla’da – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Jesus Navas Sevilla’da
    Fenerbahçe'ye geleceği ile ilgili ciddi iddialar ortaya atılan İspanyol sağ kanat oyuncusu , 'ya dönüyor. Dört sezon önce 20 milyon euro karşılığında transfer olduğu Manchester City ile kontratı biten 31 yaşındaki yıldız eski takımı ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Navas'ın Sevilla'nın hocası Eduardo Berizzo ile bizzat görüşüp teklife "evet" dediği belirtildi.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:07
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